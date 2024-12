Der US-Pharmakonzern Eli Lilly verstärkt seine Marktposition im Bereich der Adipositas- und Diabetes-Medikamente durch eine bedeutende Investition. Das Unternehmen plant, drei Milliarden Dollar in den Ausbau seiner kürzlich erworbenen Produktionsanlage in Kenosha County, Wisconsin, zu investieren. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach den Tirzepatide-basierten Produkten wie Mounjaro und Zepbound zu bedienen, was sich auch in der Börsenentwicklung widerspiegelt.

Aktuelle Marktsituation

Die jüngsten Entwicklungen zeigen sich auch in der Bewertung des Unternehmens an der Börse. Trotz einer vorbörslichen Schwäche von 0,6 Prozent bleibt die langfristige Perspektive vielversprechend. Besonders interessant ist dabei der Wettbewerb mit dem dänischen Konkurrenten Novo Nordisk, wobei eine aktuelle Vergleichsstudie zwischen Zepbound und Wegovy die Marktposition von Eli Lilly zusätzlich stärkt.

