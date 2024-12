Die Allianz-Aktie zeigt sich am aktuellen Handelstag mit leichten Schwankungen, wobei der Kurs bei 304,20 EUR nur geringfügig nachgab. Trotz des minimalen Rückgangs befindet sich das Wertpapier in einer bemerkenswert starken Position, was sich im Vergleich zum 52-Wochen-Tief deutlich widerspiegelt. Mit einer beeindruckenden Steigerung von mehr als 27 Prozent gegenüber dem Tiefstwert von 237,95 EUR demonstriert der Versicherungsriese seine robuste Marktstellung. Die positive Entwicklung wird durch die jüngsten Quartalszahlen untermauert, die einen deutlichen Anstieg des Ergebnisses je Aktie von 5,12 EUR auf 6,54 EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen.

Analysten-Prognosen bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Allianz-Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 314,43 EUR. Diese positive Einschätzung wird durch die erwartete Dividendenerhöhung auf 15,03 EUR je Aktie gestützt. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 24,87 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

