Die Siemens AG verstärkt ihre Präsenz in Thüringen mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Gotha, was sich positiv auf die Aktienentwicklung auswirkt. Der Technologiekonzern verzeichnete im XETRA-Handel einen Kursanstieg von 0,4 Prozent auf 193,88 Euro, was das anhaltende Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Die Geschäftsentwicklung zeigt sich robust, was sich auch in den Quartalszahlen niederschlägt: Der Konzern erwirtschaftete ein Ergebnis je Aktie von 2,42 EUR, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 EUR. Analysten prognostizieren zudem eine Erhöhung der Dividende von 4,70 EUR auf 5,25 EUR für das laufende Jahr.

Produktionskapazität wird deutlich ausgeweitet

Am neuen Standort in Gotha werden künftig Schaltschränke montiert, wodurch das Unternehmen sein Montagevolumen mittelfristig zu verdoppeln plant. Mit initial 22 Mitarbeitern und geplanten Neueinstellungen verstärkt Siemens seine Position in der Region, wo bereits 570 Beschäftigte an den Standorten Erfurt, Gotha und Waltershausen tätig sind. Die Expansion ermöglicht zudem die Einrichtung eines zusätzlichen Prüffelds am Standort Waltershausen, was die Fertigungskapazitäten weiter optimiert.

