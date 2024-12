Die Oneok-Aktie verzeichnete am 7. Dezember 2024 einen Rückgang von 1,10 Prozent und schloss bei 108,94 USD. Der aktuelle Kursrückgang folgt einem bereits herausfordernden Monat, in dem das Papier des US-amerikanischen Erdgaslieferanten insgesamt 4,23 Prozent an Wert einbüßte. Mit einer Marktkapitalisierung von 60,3 Milliarden Euro bleibt Oneok jedoch einer der bedeutendsten Akteure im US-Energiesektor.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens zeigen sich robust, mit einem KGV von 21,64 für das Jahr 2024. Die Dividendenpolitik bleibt stabil, wobei das Unternehmen auch im vierten Quartal 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,99 USD je Aktie ausgeschüttet hat.

