Die Aktie des kanadischen Rohstoffunternehmens Globex Mining verzeichnete am 07. Dezember einen bemerkenswerten Handelstag. Der Kurs stieg um 2,84 Prozent auf 0,79 USD, was die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzt. Im Monatsvergleich konnte das Papier bereits um 1,54 Prozent zulegen. Das Unternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Mineralgrundstücken in Nordamerika spezialisiert hat, zeigt damit eine stabile Aufwärtstendenz.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 41,5 Millionen Euro und 56,1 Millionen ausstehenden Aktien präsentiert sich Globex Mining derzeit solide am Markt. Die Aktie notiert aktuell 27,54 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 7,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Anzeige

Globex Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Globex Mining-Analyse vom 7. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Globex Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Globex Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Globex Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...