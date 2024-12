Die Chongqing Iron & Steel Aktie zeigt eine positive Entwicklung mit einem beachtlichen Kursanstieg von 2,45 Prozent auf 0,1255 EUR zum Handelsschluss am 6. Dezember. Die Entwicklung des chinesischen Stahlproduzenten setzt damit den positiven Trend der letzten Wochen fort, was sich in einer Monatssteigerung von 7,73 Prozent widerspiegelt. Das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Stahlplatten, Walzdraht und weiteren Stahlprodukten spezialisiert hat, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 67,5 Millionen Euro auf.

Fundamentaldaten im Überblick

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens zeigen eine interessante Konstellation. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,07 liegt der Wert deutlich unter dem Vorjahreswert von 6,44. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beläuft sich auf 538,1 Millionen Stück.

