Die Standard Lithium Aktie verzeichnet aktuell eine anhaltende Abwärtsbewegung an den Börsen. Der Lithiumexplorer notierte am 7. Dezember bei 1,615 USD, was einem Tagesverlust von 0,62 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, bei der das Papier einen Wertverlust von 8,76 Prozent verbuchen musste.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 252,8 Millionen Euro und 164,8 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich das Unternehmen derzeit deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs liegt zwar 34,98 Prozent über dem Jahrestief, aber weiterhin 64,09 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

Standard Lithium-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Standard Lithium-Analyse vom 7. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Standard Lithium-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Standard Lithium-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Standard Lithium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...