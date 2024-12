Die AMD-Aktie verzeichnete am 7. Dezember einen spürbaren Rückgang und schloss bei 138,59 USD, was einem Minus von 1,96 Prozent zum Vortag entspricht. Der Halbleiterhersteller, der aktuell eine Marktkapitalisierung von 212,8 Milliarden Euro aufweist, sieht sich mit kurzfristigen Marktschwankungen konfrontiert. Mizuho Securities hält trotz der jüngsten Entwicklung an ihrer Kaufempfehlung fest, passte jedoch das Kursziel von 185 auf 180 USD an.

Monatliche Entwicklung positiv

Im Monatsvergleich zeigt sich die Aktie dennoch robust mit einem Plus von 0,76 Prozent. Der Technologiewert liegt derzeit 16,02 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, was die grundsätzlich positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

