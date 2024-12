Die kanadische Ballard Power Systems konnte kürzlich einen bedeutenden Auftrag von Canadian Pacific Kansas City sichern. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 98 Wasserstoffmotoren an den kanadischen Eisenbahnkonzern, was die Position des Unternehmens im Transportsektor weiter stärkt. Die Aktie zeigt sich mit einem aktuellen Kurs von 1,61 USD und einer monatlichen Steigerung von 5,23 Prozent in einer leichten Aufwärtsbewegung.

Geschäftsentwicklung im Fokus

In einem strategischen Schritt zur Unternehmensoptimierung hat Ballard Power eine Europa-Tochter an SFC Energy übertragen. Diese Verschlankung des Geschäftsmodells wurde vom Markt positiv aufgenommen und unterstreicht die Fokussierung des Unternehmens auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Brennstoffzellentechnologie.

