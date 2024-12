Die DroneShield Aktie verzeichnete am 7. Dezember einen weiteren Rückgang von 2,20 Prozent auf 0,4499 USD. Der australische Spezialist für Drohnenabwehrtechnologie setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort, was sich in einem monatlichen Verlust von 9,64 Prozent widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 358,4 Millionen Euro bei 872,1 Millionen ausstehenden Aktien.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Trotz der jüngsten Kursverluste zeigt sich die langfristige Entwicklung der Aktie positiv. Im Jahresvergleich steht ein Kursgewinn von 114,24 Prozent zu Buche. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 42,03, während das für 2024 prognostizierte KGV mit 88,11 angegeben wird.

