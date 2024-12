Die NXP Semiconductors NV verzeichnete am 6. Dezember 2024 eine positive Kursentwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Halbleiterherstellers stieg um 1,47 Prozent auf 207,50 EUR. Mit einer Marktkapitalisierung von 71,1 Milliarden Euro bestätigt der Konzern seine bedeutende Position in der Halbleiterindustrie. Besonders erwähnenswert ist die kontinuierliche Dividendenpolitik des Unternehmens, die sich in der aktuellen vierteljährlichen Ausschüttung von 1,01 USD pro Aktie widerspiegelt.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 5,35, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis einen Wert von 20,20 aufweist. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17,92, was im Rahmen der Branchenstandards liegt.

