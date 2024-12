Die SoftBank Group verzeichnete am 7. Dezember 2024 eine stabile Kursentwicklung mit einem aktuellen Stand von 57,56 EUR. Die japanische Holdinggesellschaft demonstriert damit ihre anhaltende Marktstärke, was sich auch in der positiven Monatsentwicklung von +1,19 Prozent widerspiegelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 84,9 Milliarden EUR behält der Technologieinvestor seine bedeutende Position im globalen Markt bei.

Beachtliche Jahresperformance

Die langfristige Entwicklung der SoftBank-Aktie zeigt sich besonders eindrucksvoll im Jahresvergleich: Mit einem Plus von 60,02 Prozent liegt der Kurs deutlich über dem Vorjahresniveau. Der aktuelle Kurs positioniert sich 52,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 19,53 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

