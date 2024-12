Der US-Energieversorger NextEra Energy verzeichnete am 7. Dezember 2024 eine positive Kursentwicklung. Die Aktie stieg im Vormittagshandel um 0,89 Prozent auf 71,80 EUR. Diese Entwicklung setzt den leicht positiven Trend der vergangenen Tage fort, nachdem bereits am 6. Dezember ein Plus von 0,08 Prozent verbucht wurde. Dennoch steht auf Monatssicht ein Minus von 4,07 Prozent zu Buche.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 146,4 Milliarden EUR zählt NextEra Energy zu den Schwergewichten im Versorgersektor. Das Unternehmen hält an seiner konstanten Dividendenpolitik fest und schüttete auch im vierten Quartal 2024 wie in den Vorquartalen eine Dividende von 0,52 USD aus.

