Die polnische Bergbaugesellschaft KGHM Polska Miedz zeigt in den ersten Dezembertagen eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Am 5. Dezember verzeichnete das Unternehmen einen Kursanstieg von 1,48 Prozent auf 30,57 Euro. Der aktuelle Kurs liegt bei 30,28 Euro, was einer Monatssteigerung von 2,12 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,1 Milliarden Euro gehört KGHM zu den bedeutenden Akteuren im Bergbausektor.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Aktie notiert derzeit 20,64 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief. Für das kommende Jahr 2024 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,79 prognostiziert. Das Unternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer und Edelmetallen spezialisiert hat, verfügt über eine solide Position am Weltmarkt für Rohstoffe.

