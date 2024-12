Die Best Buy-Aktie verzeichnete am 7. Dezember einen moderaten Anstieg von 0,06 Prozent auf 83,77 Euro. Im Kontext des wichtigen Weihnachtsgeschäfts positioniert sich der Elektronikeinzelhändler hinter den Branchenführern Amazon und Walmart, die während der Black Friday- und Cyber Monday-Periode ein besonders starkes Umsatzwachstum verbuchen konnten.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 18,0 Milliarden Euro und einem KGV von 12,70 für das Jahr 2024 zeigt sich das Unternehmen solide aufgestellt. Die nächste Quartalsdividende in Höhe von 0,94 USD ist für den 17. Dezember 2024 angekündigt.

