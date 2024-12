Die Peninsula Energy Ltd verzeichnete am 7. Dezember 2024 einen stabilen Aktienkurs von 0,6795 EUR und zeigt damit eine neutrale Kursentwicklung im Vergleich zum Vortag. Das australische Uranbergbauunternehmen, das sich hauptsächlich auf sein Lance-Projekt in Wyoming konzentriert, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 110,9 Millionen EUR bei 159,4 Millionen ausstehenden Aktien auf.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) bei 7,00. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 0,05 EUR, was zu einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,48 führt. Die Aktie bewegte sich im vergangenen Monat überwiegend seitwärts und zeigt damit eine stabile Entwicklung.

