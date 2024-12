Die Willis Towers Watson Aktie verzeichnete am 7. Dezember 2024 einen Kursstand von 305,00 EUR, was einen leichten Rückgang im Tagesverlauf markiert. Trotz der kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie des globalen Beratungsunternehmens im Jahresverlauf mit einem Plus von 36,16 Prozent äußerst stabil. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 30,8 Milliarden EUR bei 100,7 Millionen ausstehenden Aktien.

Dividendenkontinuität im Fokus

Das Unternehmen setzt seine konstante Dividendenpolitik fort und zahlte im laufenden Jahr 2024 regelmäßig vierteljährliche Dividenden in Höhe von 0,88 USD aus. Die letzte Ausschüttung erfolgte Ende September, was die finanzielle Stabilität des Beratungsunternehmens unterstreicht.

Anzeige

Willis Towers Watson-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Willis Towers Watson-Analyse vom 8. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Willis Towers Watson-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Willis Towers Watson-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Willis Towers Watson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...