Die Twist Bioscience Corporation verzeichnete am 7. Dezember 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg um 3,86 Prozent auf 52,70 USD, was die positive Monatsentwicklung von +7,21 Prozent weiter untermauert. Das Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Produktion synthetischer DNA spezialisiert hat, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,0 Milliarden Euro auf.

Aktuelle Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 9,45, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) sich auf -46,16 beläuft. Mit 59,4 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen trotz des jüngsten Kursanstiegs mit 12,34 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.

