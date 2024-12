Der britische Wasserstoffspezialist ITM Power zeigt erste Anzeichen einer Erholung an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete in den vergangenen 30 Tagen einen Zuwachs von 4,71 Prozent und notiert aktuell bei 0,4338 Euro. Besonders bemerkenswert ist der jüngste Kursanstieg von über 5 Prozent an der Börse München, der sich positiv auf die Gesamtentwicklung auswirkt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 267,0 Millionen Euro.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einem aktuellen KUV von 16,22 und einem prognostizierten KGV von -12,60 für das Geschäftsjahr 2024 spiegelt sich die herausfordernde Geschäftslage des Unternehmens in den Kennzahlen wider. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei -0,08 Euro, was bei der aktuellen Anzahl von 617,4 Millionen ausstehenden Aktien auf die weiteren Entwicklungsinvestitionen des Elektrolyse-Spezialisten hindeutet.

