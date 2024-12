Die Aktie von Tandem Diabetes Care verzeichnete am 07. Dezember 2024 einen minimalen Kursrückgang von 0,04 Prozent auf 28,46 EUR. Das Medizintechnikunternehmen, das sich auf Insulinverabreichungssysteme spezialisiert hat, steht aktuell im Fokus der Analysten. TD Cowen passte kürzlich seine Einschätzung an und reduzierte das Kursziel von 45 auf 40 US-Dollar, hält aber an der grundsätzlichen Kaufempfehlung fest.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden EUR und 65,7 Millionen ausstehenden Aktien zeigt das Unternehmen trotz der jüngsten Kursentwicklung eine stabile Position. Im Jahresvergleich konnte die Aktie einen beachtlichen Zuwachs von 38,76 Prozent verzeichnen, auch wenn sie derzeit 73,68 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert.

