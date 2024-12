Der Aktienkurs des amerikanischen Seltene-Erden-Produzenten MP Materials zeigt sich aktuell in einer schwierigen Phase. In der vergangenen Handelswoche verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Kursrückgang von 4,25% am 5. Dezember. Der aktuelle Kurs liegt bei 18,60 EUR, was einem monatlichen Verlust von 7,23% entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 3,1 Milliarden EUR.

Anstehende Investorenkonferenz

Ein wichtiger Termin steht bevor: Am 13. Dezember 2024 wird MP Materials an der Jefferies Battery Storage & Materials Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung könnte neue Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens bieten, das die größte Seltene-Erden-Mine Nordamerikas betreibt.

