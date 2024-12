EQS-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bestätigt Gespräche über mögliche wesentliche Beteiligung von CVC



08.12.2024

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (Gesellschaft) bestätigt, dass sie und die Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie Gotthardt sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners plc (CVC) über den möglichen Abschluss einer Investorenvereinbarung über die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Gesellschaft befinden. Gegenstand der Gespräche ist auch ein späteres Delisting der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt. Ausgangspunkt ist jedoch zunächst ein von CVC gegenüber der Gesellschaft für den Fall eines öffentlichen Übernahmeangebots in Aussicht gestellter möglicher Angebotspreis von EUR 22,00 pro Aktie, welcher insbesondere unter dem Vorbehalt finaler Gremienentscheidungen und des Abschlusses von Transaktionsdokumenten steht.



Die Gesellschaftergruppe um die Familie Gotthardt beabsichtigt im Falle der Durchführung der möglichen Transaktion über ein etwaiges Übernahmeangebot hinaus im bisherigen Umfang mit rund 50,1% an der Gesellschaft beteiligt zu bleiben und vorbehaltlich des Abschlusses der laufenden Gespräche eine strategische Partnerschaft mit CVC zu begründen.



Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit gemäß den rechtlichen Anforderungen über weitere relevante Entwicklungen informieren.





