Der Göttinger Pharmazulieferer Sartorius steht vor einem bedeutenden Führungswechsel. Nach mehr als zwei erfolgreichen Jahrzehnten wird der aktuelle Vorstandsvorsitzende die Unternehmensleitung zum 1. Juli 2025 an seinen designierten Nachfolger übergeben. Unter der bisherigen Führung entwickelte sich das Unternehmen zu einem wichtigen Player in der Pharmazulieferbranche, was sich in der beeindruckenden Entwicklung der Kennzahlen widerspiegelt: Der Konzernumsatz wuchs auf etwa 3,4 Milliarden Euro, während sich der operative Gewinn auf nahezu eine Milliarde Euro steigerte. Parallel dazu kletterte die Börsenbewertung von ursprünglich 90 Millionen auf gegenwärtig rund 14 Milliarden Euro.

Marktreaktion und Zukunftsaussichten

Die Börse reagierte verhalten positiv auf die Nachricht des bevorstehenden Führungswechsels. Branchenexperten sehen in der Neubesetzung die Chance auf verstärktes Wachstum und Margensteigerungen. Der künftige Vorstandsvorsitzende, der zuvor erfolgreich ein bedeutendes Prozess- und Verpackungstechnikunternehmen leitete, bringt umfassende Erfahrung in der Industrietechnik mit. Diese Expertise könnte sich als wertvoll erweisen, um Sartorius nach der Corona-bedingten Sonderkonjunktur wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen.

Anzeige

Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 9. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...