Die Volkswagen AG steht vor weitreichenden Veränderungen in ihrer globalen Produktionsstruktur. Nach Informationen aus Konzernkreisen plant der Automobilhersteller den Verkauf seines Werks in Nanjing, das seit 2008 in Kooperation mit dem chinesischen Partner SAIC betrieben wird. Die Produktionsstätte, die eine jährliche Kapazität von 360.000 Fahrzeugen aufweist, könnte aufgrund mangelnder Auslastung entweder veräußert oder im äußersten Fall geschlossen werden. Diese Entwicklung folgt kurz nach dem kürzlich verkündeten Rückzug aus der Uiguren-Region Xinjiang.

Tarifrunde unter Hochspannung

Parallel zu den Umstrukturierungen in China verschärft sich die Situation an den deutschen Standorten. Die IG Metall hat zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen, der neun der zehn deutschen Werke betrifft. Der Konzern fordert von den Mitarbeitern eine zehnprozentige Lohnkürzung, während die Gewerkschaft auf Beschäftigungsgarantien und den Erhalt aller Standorte besteht. Die VW-Aktie reagierte trotz der angespannten Lage positiv und verzeichnete einen Kursanstieg von 0,8 Prozent auf 83,84 Euro.

