Die Airbus-Aktie zeigt sich in einem dynamischen Handelsverlauf mit positiver Tendenz und erreichte im XETRA-Handel einen Kurs von 155,10 EUR. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR, von dem sich das Papier deutlich erholen konnte. Die verbesserte Performance spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider, wobei der Umsatz im vergangenen Quartal auf 15,69 Mrd. EUR anstieg und der Gewinn je Aktie auf 1,24 EUR kletterte. Die Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 161,00 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Produktionskapazität

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,16 EUR je Aktie, was gegenüber dem Vorjahreswert von 1,80 EUR eine deutliche Steigerung darstellt. Die Produktionskapazität des Luftfahrtkonzerns konnte zum Jahresende signifikant gesteigert werden, was sich positiv auf die Auslieferungszahlen auswirkt und die Marktposition gegenüber der Konkurrenz stärkt.

