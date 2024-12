Während eines Familienausflugs unweit einer archäologischen Grabungsstätte in Hod Hasharon fand die 12-jährige Dafna Filshteiner einen antiken Skarabäus.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 9. Dezember 2024 / Dafna Filshteiner (12) machte vor kurzem unterhalb der antiken Ausgrabung Tel Qana in Hod Hasharon eine Wanderung, als sie plötzlich zu ihrer Überraschung auf einen ungewöhnlichen Fund stieß: ein käferähnlicher Stein, der vor rund 3.500 Jahren als ägyptisches Amulett verwendet wurde. "Ich suchte den Boden nach Nadeln von Stachelschweinen und glatten Kieselsteinen ab", erzählt sie. "Da entdeckte ich plötzlich einen interessanten Stein und hob ihn auf. Ich zeigte ihn meiner Mutter. Sie meinte nur: 'Das ist ein ganz gewöhnlicher Stein, vielleicht der Anhänger einer Kette.' Aber dann sah ich dieses Ornament, und beharrte darauf, dass das kein gewöhnlicher Stein ist. Also recherchierten wir im Internet. Dort fanden wir zahlreiche Fotos von Steinen, die dem unseren ziemlich ähnlich sahen. Da war uns klar, dass ich etwas Besonderes gefunden hatte, und wir riefen sofort beim Denkmalamt an."

Die Familie wandte sich an Mor Wiesel, einen Archäologen bei der Israel Antiquities Authority. Dieser bedankte sich bei Dafna und ihrer Familie und händigte ihnen eine Auszeichnung für verdiente Bürger aus. Der Skarabäus wurde in das Staatsarchiv am Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel gebracht.

Dr. Yitzhak Paz von der Israel Antiquities Authority, ein Experte für das Bronzezeitalter, untersuchte den Fund. Das Schmuckstück stammt aus der Zeit des Neuen Reiches in Ägypten, das rund 3.500 Jahre zurückliegt. Darauf zu sehen sind zwei Skorpione mit einander entgegengesetzten Köpfen und Schwänzen. Dr. Paz ist sich sicher: "Der Skorpion ist ein Symbol für die ägyptische Göttin Serket, die unter anderem als Schutzgöttin der schwangeren Frauen gefeiert wurde. Als weiteres Ornament ist auf dem Amulett das Nefer-Symbol zu sehen, das in Ägypten so viel bedeutet wie 'gut' oder 'auserwählt'. Und dann ist da noch ein Symbol, das aussieht wie ein Königsstab."

Der Skarabäus ist ein Amulett mit der Form eines Mistkäfers. Dieser Käfer, der in den Augen der alten Ägypter als heilig galt, war ein Symbol für neues Leben, weil er eine Mistkugel formte und darin seine Eier ablegte, aus denen dann neues Leben schlüpfte. Der ägyptische Name leitet sich von dem Verb "formen" oder "erschaffen" ab, da die Ägypter den Skarabäus als Symbol für die Verkörperung des göttlichen Schöpfers sahen. Die in Israel aufgefundenen Skarabäus-Amulette, die manchmal als Siegel verwendet wurden, zeugen von der ägyptischen Herrschaft in unserer Region vor rund 3.500 Jahren und von ihrem kulturellen Einfluss auf diese Region. "Der Skarabäus ist zwar ein typisch ägyptisches Merkmal, aber seine Verbreitung reichte auch weit über die Grenzen Ägyptens hinaus. Möglicherweise hat ihn eine bedeutende Persönlichkeit auf der Durchreise fallen gelassen, oder er wurde absichtlich vergraben. Nachdem der Fund an der Oberfläche entdeckt wurde, ist seine genaue Zuordnung schwierig", so Dr. Paz.

Die archäologische Stätte Tel Qana unweit des Fundorts, wo der Skarabäus entdeckt wurde, ist eine archäologische Fundstätte von großer historischer Bedeutung. Dr. Amit Dagan, vom Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology der Bar-Ilan University, und Dr. Ayelet Dayan von der Israel Antiquities Authority, die beide eine archäologische Ausgrabung bei Tel Quana betreuen, sind sich einig: "Dieser Fund ist sowohl faszinierend als auch bedeutend. Der Skarabäus und seine einzigartigen bildlichen Merkmale sowie andere Funde mit ähnlichen Motiven, die in Tel Qana entdeckt wurden, vermitteln neue Einblicke in die Art des ägyptischen Einflusses in der Region im Allgemeinen und im Gebiet von Yarkon im Besonderen." Eli Escusido, Direktor der Israel Antiquities Authority, fügt hinzu: "Dafna hat von der Israel Antiquities Authority eine Anerkennungsurkunde erhalten. Der Skarabäus, den sie gefunden hat, wird nun in Jerusalem auf dem Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel ausgestellt, damit die gesamte Öffentlichkeit ihn bewundern kann. Alle sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen!"

