Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen merklichen Rückgang, wobei der Kurs im Tagesverlauf um 0,4 Prozent auf 255,20 EUR nachgab. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position, was sich in den aktuellen Quartalszahlen widerspiegelt. Im dritten Quartal 2024 konnte der Rückversicherer seinen Umsatz deutlich steigern - von 6,71 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum auf beachtliche 7,39 Milliarden EUR. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des Ergebnisses je Aktie von 3,64 EUR auf 5,50 EUR.

Positive Aussichten für Anleger

Die Perspektiven für Aktionäre gestalten sich vielversprechend: Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 19,46 EUR. Zudem dürfen sich Anleger auf eine erwartete Dividendenausschüttung von 8,62 EUR freuen, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 7,20 EUR darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 272,57 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

