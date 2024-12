Die Brenntag SE verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an der XETRA-Börse. Der Chemikalienhändler konnte seine Aktie im Tagesverlauf um 1,9 Prozent auf 62,44 EUR steigern, wobei das Tageshoch bei 62,76 EUR lag. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz eines herausfordernden Marktumfelds, in dem das Unternehmen im dritten Quartal 2024 einen Gewinnrückgang pro Aktie von 1,18 EUR auf 0,82 EUR hinnehmen musste. Auch der Umsatz verzeichnete einen leichten Rückgang auf 4,07 Milliarden EUR.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Brenntag-Aktie optimistisch und haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,03 EUR festgelegt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 4,54 EUR prognostiziert. Die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird voraussichtlich bei 2,04 EUR liegen, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 2,10 EUR bedeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 12. März 2025 erwartet.

