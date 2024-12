Die Palantir-Aktie erreichte am Montag an der NASDAQ ein bemerkenswertes neues Allzeithoch von 80,91 US-Dollar, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und schloss mit einem Minus von 5,08 Prozent bei 72,46 US-Dollar. Diese Entwicklung steht im Kontext einer beeindruckenden Jahresperformance, die seit Januar bereits einen Wertzuwachs von über 320 Prozent verzeichnet. Der jüngste Kursanstieg wird durch eine Reihe positiver Unternehmensnachrichten gestützt, darunter potenzielle Veränderungen in der US-Regierung sowie strategische Partnerschaften mit bedeutenden Technologie- und Verteidigungsunternehmen.

Strategische KI-Allianz mit Anduril

Im Zentrum der aktuellen Entwicklungen steht die neu geschlossene Kooperation zwischen Palantir und Anduril im Bereich künstlicher Intelligenz. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die technologische Führungsposition der USA im Bereich der nationalen Sicherheit zu stärken. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Datenverfügbarkeit und -verarbeitung für Verteidigungszwecke, wobei Palantirs KI-Plattform eine zentrale Rolle bei der Entwicklung cloudbasierter Lösungen spielen wird.

