Die Arthur J. Gallagher & Co. setzt zu einem strategischen Großschritt an und kündigt die Übernahme von AssuredPartners für einen Bruttokaufpreis von 13,45 Milliarden Euro an. Zur Finanzierung dieser bedeutenden Transaktion hat das Versicherungsunternehmen eine Aktienemission im Wert von 8,5 Milliarden Dollar zum Preis von 280 Dollar je Aktie aufgelegt. Die Emission soll am 11. Dezember abgeschlossen werden, wobei den Konsortialbanken eine zusätzliche Option zum Erwerb von weiteren 4,553 Millionen Aktien eingeräumt wurde.

Synergieeffekte im Fokus

Nach Abschluss der Übernahme, der für das erste Quartal 2025 geplant ist, rechnet der Versicherungsmakler mit Synergieeffekten von etwa 160 Millionen Dollar. Die Integration wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 500 Millionen Dollar über die nächsten drei Jahre verursachen, wovon 200 Millionen Dollar als nicht-zahlungswirksame Halteprämien vorgesehen sind. Das Unternehmen erwartet durch die Transaktion einen zweistelligen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie.

Anzeige

Arthur J Gallagher-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Arthur J Gallagher-Analyse vom 10. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Arthur J Gallagher-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Arthur J Gallagher-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Arthur J Gallagher: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...