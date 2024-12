DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Allianz hat sich neue Finanzziele bis 2027 gegeben. Der Gewinn soll in den nächsten drei Jahren schneller steigen als bisher. Die Aktionäre sollen überdies einen größeren Teil des Gewinns über Dividenden und Aktienrückkäufe erhalten. Das Ergebnis je Aktie soll jährlich im Schnitt um 7 bis 9 Prozent zulegen. Die Eigenkapitalrendite wird bei mindestens 17 Prozent gesehen. Im bis Ende dieses Jahres laufenden Dreijahresplan hatte sich Allianz einen Anstieg um 5 bis 7 Prozent vorgenommen.

In den Jahren 2025 bis 2027 sollen durchschnittlich mindestens 15 Prozent des Jahresüberschusses zusätzlich zur Dividende an die Aktionäre zurückgeben werden, etwa über Aktienrückkäufe. Bei der Dividende bleibt es dabei, dass 60 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden und dass die Dividende zumindest auf Vorjahresniveau liegen soll. Die zusätzliche Kapitalrückgabe könne die Mindestquote von 15 Prozent unter bestimmten Umständen übersteigen, teilte Allianz weiter mit. Berücksichtigt würden unter anderem die Finanzmarktbedingungen und die anwendbaren Kapital- und Solvabilitätsanforderungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Allianz SE, Mitteilung zum Kapitalmarkttag (Beginn: 9:30 Uhr)

17:30 US/Microsoft Corp, HV

18:30 DE/Metro AG, Geschäftsbericht

22:30 US/GE Vernova Inc, Investoren-Update

Im Laufe des Tages

- DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat:

Erster Handelstag auf dem Dubai Financial Market

- DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag Lufthansa Technik, Hamburg

- DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Q&A bei Betriebsversammlung der Ford-

Werke, Köln

AUSBLICK

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat ihre Zinsen wie erwartet stabil gehalten. Sie zeigte sich aber zuversichtlicher, dass die Inflation auf dem Weg ist, nachhaltig in den Zielbereich der Bank zurückzukehren. Der Leitzins liegt weiterhin bei 4,35 Prozent.

CHINA - Konjunktur

Chinas Exporte sind im November mit einem langsameren Tempo gestiegen. Sie legten um 6,7 Prozent zum Vorjahr zu, nachdem sie im Oktober um 12,7 Prozent gestiegen waren. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 8,4 Prozent gerechnet. Die Importe beschleunigten ihren Rückgang auf 3,9 von 2,3 Prozent im Oktober. Ökonomen hatten hier ein Wachstum um 0,8 Prozent erwartet.

DEUTSCHE TELEKOM / T-MOBILE US

T-Mobile-CEO Mike Sievert hat angedeutet, dass die Abonnentenzahlen für das vierte Quartal nicht zufriedenstellend ausfallen könnten: "Auch wenn ich hier bin, um Ihnen zu sagen, dass es großartig läuft und wir zuversichtlich sind, was unsere Prognosen angeht, sollten Anleger vorsichtig sein, denn in der zweiten Jahreshälfte gibt es viele Risiken".

CK KONJUNKTUR +++++

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: -0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj - US 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq 2. Quartal: +2,4% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 20.324,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.062,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 21.464,00 -0,1% Nikkei-225 39.317,67 +0,4% Schanghai-Composite 3.429,19 +0,8% Hang-Seng-Index 20.421,93 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 136,06 +5 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 20.345,96 -0,2% DAX-Future 20.345,00 -0,3% XDAX 20.316,35 -0,3% MDAX 27.099,60 -0,8% TecDAX 3.537,64 +0,3% EuroStoxx50 4.985,46 +0,2% Stoxx50 4.430,67 +0,3% Dow-Jones 44.401,93 -0,5% S&P-500-Index 6.052,85 -0,6% Nasdaq-Comp. 19.736,69 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,01 -24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Abschlägen in den Handel am Dienstag starten. Nach der jüngsten Rekordjagd kam es an der Wall Street am Montag zu einer leichten Konsolidierung. Der Trend dürfte sich auch im europäischen Geschäft fortsetzen. Vor Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Mittwoch und der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag dürfte an den Märkten weiter Zurückhaltung spürbar sein.

Rückblick: Gut behauptet - Im Handel machte sich Zurückhaltung breit, insbesondere wegen der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der EZB. Dazu werden im Wochenverlauf wichtige US-Preisdaten vorgelegt. Sie könnten die US-Notenbanker noch einmal über deren am 18. Dezember anstehende Zinsentscheidung ins Grübeln bringen. Bremsend wirkte im späten Handel die leichtere Tendenz im Frühgeschäft an der Wall Street. Aus China kam derweil ein neues Stimulisignal aus dem Politbüro. Das sorgte für kräftigere Gewinne bei Rohstoffaktien und Luxusgüterwerten. Letztere hatten schon am Freitag sehr fest im Markt gelegen. Kering gewannen beispielsweise weitere 3,5, LVMH ebenfalls 3,5 und Burberry 4,3 Prozent. Banco BPM legten in Mailand um 2,2 Prozent zu, nachdem sich Credit Agricole (+0,7%) weitere 5,2 Prozent an der Bank gesichert hatte. Die Franzosen könnten damit Unicredit (-1,3%) einen Strich durch die Rechnung machen, die unlängst ein Übernahmegebot für BPM vorgelegt hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX markierte ein weiteres Allzeithoch. Compugroup machten einen Satz um 31,4 Prozent, angetrieben von einem Übernahmeangebot durch den Beteiligungsinvestor CVC. Die sich mehrenden Stimmen über eventuelle Waffenstillstandsgespräche zwischen der Ukraine und Russland setzten Rüstungswerte unter Druck. Rheinmetall fielen um 6 und Hensoldt um 8,4 Prozent, Renk kamen um 8 Prozent zurück. Stabilus verloren 2,2 Prozent. Nach einem Gewinnrückgang wird die Dividende gesenkt. Mit einem Plus von 1,2 Prozent reagierten Continental auf die Nachricht, dass der Automotive-Bereich bis Ende kommenden Jahres ausgegliedert werden soll. 1&1 gewannen 4,1 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie hochgestuft hatte. Freenet verloren dagegen 3,2 Prozent. Hier hatte Goldman die Einstufung gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Telekom gaben um 1 Prozent nach. Auf den Kurs drückte, dass CEO Mike Sievert von T-Mobile US angedeutet hatte, dass die Abonnentenzahlen für das vierte Quartal nicht zufriedenstellend ausfallen könnten. SAP wurden nach den Zahlen von Oracle für das zweite Quartal 1 Prozent tiefer getaxt. Allianz zeigten keine Reaktion auf die neue Ausschüttungspolitik des Versicherers. LPKF wurden bei Lang & Schwarz 11 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen hatte am Abend die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 gesenkt.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach der jüngsten Rekordjagd kam es zu einer leichten Konsolidierung. Teilnehmer verwiesen zudem auf Zurückhaltung vor den wichtigen Inflationsdaten am Mittwoch. Diese könnten noch einmal Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 18. Dezember nehmen. Nvidia fielen um 2,5 Prozent. Die chinesische Kartellbehörde geht dem Verdacht nach, dass die KI-Ikone gegen wettbewerbsrechtliche Auflagen verstößt. T-Mobile US büßten 6,1 Prozent ein. CEO Mike Sievert hatte angedeutet, dass die Abonnentenzahlen im vierten Quartal nicht zufriedenstellend ausfallen könnten. Comcast verloren 9,5 Prozent, nachdem CEO David Watson vor dem Verlust von mehr als 100.000 Breitband-Abonnenten gewarnt hatte. Mondelez International verbilligten sich um 2,3 Prozent. Laut einem Bloomberg-Bericht prüft das Unternehmen eine Übernahme des Schokoladenherstellers Hershey (+10,8%).

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,12 +1,7 4,10 -29,9 5 Jahre 4,07 +3,1 4,04 6,6 7 Jahre 4,13 +4,0 4,09 15,6 10 Jahre 4,19 +2,8 4,17 31,4 30 Jahre 4,38 +4,5 4,34 41,3

Nach dem Rückgang am Freitag zogen die Renditen wieder an, ohne dass sich an der grundsätzlichen Erwartung einer neuerlichen Zinssenkung am 18. Dezember etwas geändert hatte. Teilnehmer verwiesen aber auf mögliche Positionsanpassungen am Anleihemarkt, weil neue Inflationsdaten im Wochenverlauf aber noch für Störfeuer sorgen könnten.

