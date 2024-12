Der Börsengang der Delivery-Hero-Tochter Talabat an der Dubai Financial Market sorgt für Aufsehen im Handelsverlauf. Nach einem zunächst vielversprechenden Start mit einem Kursanstieg von 7,5 Prozent über dem Ausgabepreis von 1,60 Dirham, wendete sich das Blatt jedoch rasch. Die Aktien des Mutterkonzerns Delivery Hero reagierten im vorbörslichen Handel mit deutlichen Einbußen und fielen um sechs Prozent. Der Berliner Lieferdienstleister konnte durch die Platzierung von 20 Prozent der Talabat-Anteile einen Erlös von etwa zwei Milliarden Euro erzielen, behält aber weiterhin die Mehrheit an dem Middle-East-Geschäft.

Operative Kennzahlen überzeugen

Die Geschäftsentwicklung von Talabat in der MENA-Region zeigt sich dennoch robust. Mit einem Warenwert von 5,4 Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten 2024 konnte ein Wachstum von 21 Prozent im Jahresvergleich erzielt werden. Das Unternehmen verfügt über eine breite Kundenbasis von mehr als sechs Millionen aktiven Nutzern monatlich und kooperiert mit 65.000 Händlern, die von 119.000 aktiven Fahrern beliefert werden.

