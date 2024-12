Zweiter Kaufrausch am chinesischen Aktienmarktvon Sven Weisenhaus Die auffälligste Kursbewegung zum Start in die neue Woche hat es aus meiner Sicht am chinesischen Aktienmarkt gegeben. Der Hang Seng schnellte gestern ab ca. 8:20 Uhr (MEZ) um rund 1.000 Punkte bzw. mehr als 5 % nach oben. Auslöser für diesen Kaufrausch der Anleger war die Meldung, dass China erstmals seit 2010 seinen geldpolitischen Kurs ändert. Im kommenden Jahr soll eine "angemessen lockere" Geldpolitik verfolgt werden, wie staatliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...