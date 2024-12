Die Nordex-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Rückgang und fiel am Handelstag auf 11,30 Euro, was einem Minus von 3,5 Prozent entspricht. Diese Entwicklung steht im bemerkenswerten Kontrast zur relativen Stabilität der jüngsten Geschäftszahlen. Im abgelaufenen Quartal konnte das Unternehmen ein positives Ergebnis je Aktie von 0,02 Euro erzielen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,15 Euro darstellt. Der Umsatz belief sich auf 1,67 Milliarden Euro, wobei der moderate Rückgang von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die aktuelle Marktdynamik widerspiegelt.

Analysteneinschätzungen und Kurspotenzial

Die Expertengemeinschaft sieht trotz der aktuellen Kursschwäche weiterhin erhebliches Potenzial für die Nordex-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18,13 Euro liegt die Einschätzung der Analysten deutlich über dem gegenwärtigen Handelsniveau. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren die Experten einen Gewinn von 0,049 Euro je Aktie, was die positive Grundstimmung bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung unterstreicht.

