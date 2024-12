Der führende amerikanische Autoteile-Händler AutoZone hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Erwartungen der Analysten nicht vollständig erfüllen können. Der Gesamtumsatz stieg zwar um 2,1 Prozent auf 4,28 Milliarden US-Dollar, blieb damit aber hinter den Prognosen zurück. Besonders auffällig war die verhaltene Entwicklung im US-Heimatmarkt, wo das Unternehmen lediglich ein Umsatzplus von 0,3 Prozent verzeichnete. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 593,5 Millionen auf 564,9 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 32,52 US-Dollar entspricht.

Internationale Expansion schreitet voran

Trotz der gedämpften Gesamtentwicklung zeigt sich das internationale Geschäft von AutoZone robust. Auf währungsbereinigter Basis konnte das Unternehmen außerhalb der USA ein Wachstum von beachtlichen 13,7 Prozent erzielen. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 34 neue Filialen eröffnet, davon 23 in den USA, sechs in Mexiko und fünf in Brasilien. Damit betreibt AutoZone nun insgesamt 7.387 Standorte und setzt seinen strategischen Expansionskurs konsequent fort.

