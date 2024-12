Der Videospielehändler GameStop überrascht den Markt mit einem unerwarteten Gewinnsprung im dritten Quartal 2024. Entgegen den Prognosen der Analysten, die einen Verlust von 0,03 US-Dollar je Aktie vorhergesagt hatten, erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 US-Dollar je Anteilsschein. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar, in dem noch ein Verlust von 0,01 US-Dollar je Aktie verbucht wurde. Der Umsatz belief sich auf 860,3 Millionen US-Dollar, was allerdings einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet, als noch 1,08 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet wurden.

Positive Marktstimmung trotz Umsatzrückgang

Die Börse reagierte positiv auf die Quartalszahlen, was sich in einem nachbörslichen Kursanstieg von 1,74 Prozent auf 27,40 US-Dollar widerspiegelte. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund des gesunkenen Umsatzes, was darauf hindeutet, dass Investoren die verbesserte Profitabilität des Unternehmens honorieren. Die erfolgreiche Gewinnentwicklung könnte auf effektive Kostenkontrollmaßnahmen zurückzuführen sein.

