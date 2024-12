Die Partystimmung an den Börsen hält an - und im ETF-Handel ist richtig viel los. Dabei wird rege mit Anteilen an US-Aktien-ETFs gehandelt, die seit dem Wahl-Sieg von Trump nochmals beliebter geworden sind. Es dreht sich aber auch viel um Krypto-ETNs. 10. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zwar haben DAX und auch US-Börsen nach dem Rekordlauf vergangene Woche etwas an Schwung verloren. Im ETF-Handel ist aber weiter extrem viel zu tun. Frank Mohr von der Société Générale meldet deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...