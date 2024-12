Die Deutsche Bank verzeichnet zum Jahresende einen bemerkenswerten Kursanstieg und erreichte am 6. Dezember ein neues Jahreshoch von 17,14 Euro. Diese positive Entwicklung wurde durch eine günstige Einschätzung der Ratingagentur S&P Global unterstützt, die der Bank eine verbesserte Bonitätsbewertung attestierte. Der aktuelle Kurs von 16,96 Euro liegt nur knapp unter diesem Höchststand, was einer beeindruckenden Erholung von mehr als 47 Prozent gegenüber dem Jahrestief von 11,52 Euro im Februar entspricht.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstum

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Deutschen Bank und setzen das mittlere Kursziel bei 20,09 Euro an. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal gestützt, in dem der Gewinn je Aktie auf 0,74 Euro anstieg und der Umsatz um 8,87 Prozent auf 16,59 Milliarden Euro wuchs. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,43 Euro je Aktie, wobei auch die prognostizierte Dividendenerhöhung auf 0,664 Euro das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

