Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG - Ausserordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt Anträge des Verwaltungsrats



11.12.2024 / 12:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG





St.Gallen, 11. Dezember 2024 An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) wurde den Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 97.50% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre vertraten 3'435'000 Aktienstimmen; 465'000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Die ausserordentliche Generalversammlung wählte Joelkis Rosario als Mitglied des Verwaltungsrats. Michael Oehme wurde als Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung sind ab heute Abend auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations - Generalversammlungen verfügbar: https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen Kontakt

Michael Oehme, Präsident des Verwaltungsrats

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.



Ende der Medienmitteilungen