Tesla intensiviert seine Verkaufsstrategie mit bemerkenswerten Preisnachlässen zum Jahresabschluss. In den Vereinigten Staaten können Käufer von Model 3 und Model Y von Rabatten bis zu 7.500 US-Dollar profitieren. Zusätzlich bietet der Elektroautohersteller attraktive Zusatzleistungen an, darunter 10.000 Freikilometer an Supercharger-Stationen für Fahrzeuge, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Auch auf dem chinesischen Markt setzt Tesla auf ähnliche Anreize, wo Preisnachlässe von bis zu 4.000 US-Dollar, vergünstigte Versicherungspakete und flexible Leasingoptionen angeboten werden.

Wettbewerbsdruck in China

Der verschärfte Konkurrenzkampf auf dem chinesischen Markt durch aufstrebende Hersteller wie NIO und Xpeng zwingt Tesla zu diesen aggressiven Verkaufsstrategien. Die schnelle Verfügbarkeit der Fahrzeuge wird dabei besonders hervorgehoben, um potenzielle Käufer zu überzeugen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Verkaufszahlen kurzfristig zu steigern und die Marktposition vor dem Jahreswechsel zu festigen.

