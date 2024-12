Die RTL-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkswerten Aufschwung von 3,7 Prozent, nachdem die Experten von JPMorgan eine vielversprechende Neubewertung vornahmen. Nach einem herausfordernden Jahr 2024, in dem das Wertpapier bis zu einem Drittel seines Wertes eingebüßt hatte, sorgte die Hochstufung auf "Overweight" mit einem neuen Kursziel von 38 Euro für frischen Optimismus am Markt. Besonders die erwartete Dividendenausschüttung nach der Veräußerung des niederländischen TV-Geschäfts, die etwa einem Viertel der Marktkapitalisierung entsprechen könnte, weckt das Interesse der Anleger.

Konsolidierungspotenzial im TV-Sektor

Im Kontext der Medienbranche zeichnet sich eine mögliche Konsolidierungswelle ab, die dem TV-Sektor neue Impulse verleihen könnte. Die Marktbeobachter sehen dabei günstige Bewertungen und potenzielle Synergieeffekte als treibende Kräfte. Während der RTL-Konkurrent ProSiebenSat.1 im laufenden Jahr eine stabilere Entwicklung aufweist, könnte die gesamte Branche von einer verstärkten Fusionsaktivität profitieren.

