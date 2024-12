Die BYD-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ OTC-Handel mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 35,64 USD. Das Unternehmen konnte im vergangenen Quartal überzeugende Zahlen präsentieren, mit einem Ergebnis je Aktie von 4,35 HKD und einem Umsatzwachstum von 24,65 Prozent auf 214,39 Mrd. HKD. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 21,80 USD, von dem sich die Aktie mittlerweile um 63,49 Prozent entfernt hat.

Strategische Expansion in Ungarn

Der chinesische Automobilhersteller treibt seine europäische Wachstumsstrategie weiter voran. Ein bedeutender Schritt ist der geplante Produktionsstart in Ungarn, der für Ende 2025 vorgesehen ist. In diesem neuen Werk sollen zunächst die Modelle Dolphin und Atto 3 gefertigt werden, wodurch BYD geschickt potenzielle EU-Einfuhrzölle umgehen und seine Marktposition in Europa stärken kann.

