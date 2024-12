Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Handelstag eine erfreuliche Entwicklung mit einem Kursanstieg von 1,1 Prozent auf 54,10 Euro im XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich auf 210.436 Aktien, wobei der Titel in der Spitze bis auf 54,10 Euro kletterte. Diese positive Tendenz reiht sich in die grundsätzlich stabile Entwicklung des Unternehmens ein, dessen Aktie sich deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 47,31 Euro bewegt. Bemerkenswert ist auch die prognostizierte Dividendenerhöhung auf 0,991 Euro je Aktie, was das Vertrauen der Analysten in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Geschäftszahlen überzeugen

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte das Unternehmen überzeugende Zahlen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,55 Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,48 Euro darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und erreichte 6,33 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 4,51 Prozent entspricht. Marktexperten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 59,19 Euro an.

Anzeige