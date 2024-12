Die Covestro-Aktie zeigt sich in einem dynamischen Marktumfeld mit leichten Schwankungen. Am aktuellen Handelstag bewegte sich der Kurs um die 57,82 EUR, was einer marginalen Korrektur von 0,3 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist dabei die Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR, das erst kürzlich am 21. Oktober markiert wurde. Die Handelsaktivität zeigt sich robust mit einem Tagesumsatz von über 180.000 gehandelten Aktien. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 60,33 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Bedeutende Beteiligungsveränderung

Eine wichtige Entwicklung zeichnet sich durch die veränderte Aktionärsstruktur ab. Die Goldman Sachs Group hat ihren Anteil an Covestro deutlich ausgebaut. Der Gesamtanteil des Finanzinstituts beläuft sich nun auf 8,43 Prozent, wobei sich dieser aus 3,26 Prozent direkten Stimmrechten und 5,17 Prozent aus verschiedenen Finanzinstrumenten zusammensetzt. Diese Aufstockung unterstreicht das gestiegene Interesse institutioneller Investoren an dem Leverkusener Unternehmen.

