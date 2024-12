Der Stuttgarter Premiumhersteller Mercedes-Benz macht bei der strategischen Neuausrichtung seiner Vertriebsstruktur bedeutende Fortschritte. Die Gespräche mit potenziellen Käufern für die zum Verkauf stehenden Autohäuser verlaufen konstruktiv, wobei erste konkrete Ergebnisse im kommenden Jahr erwartet werden. Von dieser weitreichenden Umstrukturierung sind deutschlandweit etwa 8.000 Mitarbeiter in rund 80 Betrieben betroffen. Der Konzern hat klare Anforderungen an mögliche Käufer definiert, darunter fundierte Handelsexpertise, wirtschaftliche Stabilität und eine positive Einstellung gegenüber Arbeitnehmerinteressen.

Einigung mit Betriebsrat erzielt

Nach anfänglichen Spannungen und Protestaktionen der Belegschaft konnte Mercedes-Benz einen wichtigen Durchbruch erzielen. In Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat wurden zentrale Eckpunkte für die Betriebsübergaben vereinbart. Diese Entwicklung wurde an der Börse positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg der Mercedes-Benz-Aktie widerspiegelte.

