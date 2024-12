Der globale Rückversicherer Scor hat im Rahmen seines Investorentages in London eine Aktualisierung seiner "Forward 2026"-Strategie präsentiert. Das Unternehmen bekräftigt dabei seine Kernziele für 2025-2026, darunter ein Economic Value-Wachstum von 9 Prozent pro Jahr und eine Solvenzquote im optimalen Bereich von 185 bis 220 Prozent. Besonders hervorzuheben ist die Erwartung einer Eigenkapitalrendite von über 12 Prozent pro Jahr. Die Reserven des Unternehmens wurden von unabhängigen Prüfern als angemessen bestätigt, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität stärkt.

Transformation und Dividendenpolitik

Die Transformation des Konzerns schreitet schneller voran als geplant. Einsparungen in Höhe von 150 Millionen Euro sollen bereits 2025 erreicht werden, ein Jahr früher als ursprünglich angestrebt. In der Schaden- und Unfallversicherung wird ein Combined Ratio von unter 87 Prozent angepeilt, während im Lebensversicherungsgeschäft ein Versicherungsergebnis von etwa 0,4 Milliarden Euro pro Jahr erwartet wird. Die Dividendenpolitik bleibt unverändert und sieht eine signifikante Ausschüttung des wirtschaftlichen Wertwachstums an die Aktionäre vor.

Anzeige