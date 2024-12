Die Airbus-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 159,00 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier zwischenzeitlich einen Höchststand von 159,06 Euro, nachdem es bei 156,36 Euro in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist auch das rege Handelsvolumen von über 102.000 gehandelten Aktien. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Kurs noch etwa 8,7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 172,82 Euro, das Ende März 2024 erreicht wurde.

Positive Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen des Luftfahrtkonzerns zeigen eine erfreuliche Entwicklung. Im vergangenen Quartal konnte Airbus seinen Gewinn je Aktie auf 1,24 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 Euro entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 5,32 Prozent auf 15,69 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 5,09 Euro je Aktie, während die durchschnittliche Kurszielschätzung bei 161,00 Euro liegt.

