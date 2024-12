Die Microsoft-Aktie demonstriert bemerkenswerte Stärke an der Börse, trotz einer bedeutenden finanziellen Anpassung im zweiten Geschäftsquartal. Der Technologieriese musste eine Abschreibung in Höhe von 800 Millionen US-Dollar auf seine Minderheitsbeteiligung am GM-Tochterunternehmen Cruise vornehmen, was sich mit etwa 9 Cent pro Aktie auf das Ergebnis auswirkt. Dennoch zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Verfassung: Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um beeindruckende 16,04 Prozent auf 65,59 Milliarden US-Dollar, während sich der Gewinn je Aktie von 3,00 auf 3,32 US-Dollar erhöhte.

Anleger bleiben optimistisch

Die Marktteilnehmer reagieren gelassen auf die Abschreibung, was sich in der positiven Kursentwicklung widerspiegelt. Die Aktie konnte sogar einen Anstieg von 0,92 Prozent verzeichnen und schloss bei 453,11 US-Dollar. Besonders seit Anfang Dezember zeigt der Titel eine nachhaltige Aufwärtsbewegung, die von Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 498,33 US-Dollar untermauert wird.

Anzeige

Microsoft-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Microsoft-Analyse vom 13. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Microsoft-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Microsoft-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...