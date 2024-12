Die Geely Automobile-Aktie zeigt sich am aktuellen Handelstag mit einer volatilen Entwicklung. Nach einem anfänglichen Rückgang um 2,57 Prozent auf 1,90 Euro konnte sich das Papier im weiteren Tagesverlauf erholen und kletterte an der Frankfurter Börse um 0,6 Prozent auf 1,95 Euro. Bemerkenswert ist dabei die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 1,97 Euro, das erst kürzlich am 12. Dezember markiert wurde. Im Vergleich zum Jahrestief von 0,86 Euro im Januar zeigt sich eine deutliche Aufwärtsentwicklung des Kurses.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Ein wichtiger Treiber für die aktuelle Kursentwicklung ist die strategische Neupositionierung des Unternehmens. Gemeinsam mit dem Internetkonzern Baidu treibt Geely das Automobil-Joint Venture Jiyue voran und sucht nach zusätzlichem Kapital für weitere Expansionen. Die Dividendenerwartungen der Analysten für das laufende Jahr liegen bei 0,418 CNY, was das gestiegene Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

