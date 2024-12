Die Avex Mineralölhandelsgesellschaft hat gemeinsam mit Virta ihren ersten Schnellladepark in Euskirchen bei Köln in Betrieb genommen. Drei überdachte Schnelllader sind für Elektroautos vorgesehen. An einem weiteren High Power Charger können neben Gespannen auch E-Lkw geladen werden. "An unserem Standort in Euskirchen konnten wir in den letzten Wochen erfolgreich einen modernen Ladepark mit Schnellladelösungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen eröffnen", ...

